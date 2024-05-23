Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Genç Ofis tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı haftası kapsamında düzenlenen Atletizm, Ayak Tenisi, Basketbol, Dart ve Voleybol brahşlarında Hitit Spor Oyunları düzenlendi.

Yapılan yarışlar sonunda Atletizm 5000 metre kadınlarda Özlem Aköz rakipsiz olarak birinci olurken erkeklerde ise Mehmet Kalyoncu birinci Seydi Kaan Yurdakul ikinci Mehmet Karadirek ise çüncü oldu.

Ayak Tenisinde ise Kolpaçino takımı birinci olurken Ballas takımı ikinci Ka Chow takımı üçüncü Hentbol JK takımı ise üçüncü oldu.

Basketbol branşında kadınlarda Acılı Leblebi takımı birinci Şekerli Leblebi takımı ikinci olurken erkeklerde ise Makaradaymış takımı birinci Zamazingo takımı ise 4 kısa takımı üçüncü oldu.

Dart branşında Abdullah Çelik birinci Muhammet Yiğit ikinci Emrah Bülbül üçüncü olurken Hamza Görhan ise dördüncü oldu.

Voleybol da ise Fen Edebiyat Fakültesi takımı birinci Arge Ateşi ikinci Anksiyete takımı üçüncü Sarı Yelekler takımı ise dördüncü oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımların ödüllerini Dekan Prof Dr. Mehmet Kutlu öğretim görevlileri Prof Dr. Erkan Demirkan, Prof Dr, Faruk Maraşlıoğlu ile öğretim görevlileri verdiler.