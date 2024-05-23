Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği, Hitit Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrencilere yönelik futbol turnuvası düzenledi.

Öğrencilerin hem birbiriyle hem de diğer ülkelerden gelen öğrencilerle kaynaşarak kardeşlik ikliminin oluşması için düzenlenen tunuvaya 13 farklı ülkeden 16 takım katıldı.

Çorum Millet bahçesi sahasında gerçekleşen ve çekişmeli geçen maçlar renkli görüntülere de sahne oldu.

Eleme usulü gerçekleşen turnuvaya Azerbaycan, Endonezya, Mısır, Suriye, Somali, Mali, Sudan, Kazakistan, Gambiya, Kamerun, Irak, Gabon, Afganistan ülke takımları katıldı.

Maçlar hem Millet Bahçesini ziyaret eden Çorum halkı hem de uluslararası öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle takip edildi.

Turnuva sonunda Kamerun şampiyon olurken Sudan ikinci, Mısır üçüncü oldu. Kupa töreni Hitit Uluslararası Ögrenci Derneği yönetiminin katılımıyla Millet bahçesinde gerçekleştirildi.

"Biz Bir Milletiz" sloganıyla yola çıkan Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Muhammet Fatih Kirenci, Sporun birleştirici gücünün altını çizerek Uluslararası Öğrencilere yönelik yaptıkları çalışmaları değerlendirdi: "Hitit Uluslararası Öğrenci Derneği olarak misafir öğrencilerin evrensel kardeşlik bilincine sahip, modern dünyayı ve dünya sistemini tanıyan, organizasyon kabiliyeti yüksek, ülkesinin durumunun ve ihtiyaçlarının farkında olan, İslam kültür ve tarihinin ana hatlarına vakıf, farklılıklara karşı müsamahalı birer gönüllü medeniyet elçisi olarak ülkelerine dönmeleri temel gayemizdir. Bu kapsamda şehrimizde Üniversite eğitimi görmeleri için misafir ettiğimiz öğrencilere yönelik hayatları oyunca tebessümle hatırlayacakları bir organizasyon yapmak istedik. Üniversite'de öğrenim gören 63 farklı ülkeden 1394 öğrencimiz bulunuyor. Takım çıkartabilen 13 ülke ile Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvasının ilkini bu sene başlattık. İnşallah önümüzdeki senelerde de böylesi tunuvalar düzenleyip misafir öğrencilerin şehrimizden güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerine vesile olacağız. Böylelikle farklı coğrafyalarla şehrimiz arasında bir gönül köprüsü kurulmuş olacak"