Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Ünilig Muay Thai Türkiye Şampiyonası’ndan bir altın ve bir bronz madalya ile döndü.

Hitit Üniversitesi öğrencileri, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından Mersin Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Ünilig Muay Thai Türkiye Şampiyonası’nda önemli bir başarı ortaya koydu.

Hitit Üniversitesi öğrencileri, 400’e yakın sporcunun katıldığı şampiyonayı birincilik ve üçüncülük ile tamamladı.

Hitit Üniversitesinde 54 kilo B Divisyon Erkek kategorisinde Oğuzhan Bayrak, tüm rakiplerini geçerek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonada mücadele eden Eğmen Elbruz Keleş ise 60 kilo A Divisyon Erkek kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, madalya kazanan öğrencilerimizi tebrik etti. Hitit Üniversitesi öğrencilerinin spor organizasyonlarında önemli başarılar elde ettiklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, “Öğrencilerimizin başarıları bizleri gururlandırıyor. Bundan sonraki müsabakalarda daha da başarılı sonuçlar elde edeceklerine yürekten inanıyorum. Sporcularımızı ve onları hazırlayan akademik kadromuzu kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.” ifadelerini kullandı.