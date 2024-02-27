1. Amatör Küme’de ilk yarıyı puansız olarak son sırada tamamlayan Alaca Belediyespor devre arasında yaptığı transferlerin ardından son haftalarda topladığı puanlarla ligde kalmayı başardı.

Ligin ilk yarısında oynadığı yedi maçtan mağlubiyet ile ayrılan Alaca Belediyespor attığı yedi gole karşın kalesinde 38 gol gördü.

İkinci yarının ilk hafta maçında Kültürspor’a yenildikten sonra kadrosuna kattığı tecrübeli isimler ile kadrosunu güçlendiren Alaca Belediyespor 4 galibiyet ve üç mağlubiyet alarak topladığı 12 puanla ligde kalmayı başardı.

Lige çok iyi bir başlangıç yapan Kargıserispor ise ikinci yarıda galibiyet alamayınca ligden düşen takım oldu.

Sezonun son maçında evinde İskilipspor’u konuk eden Alaca Belediyespor rakibini ilk yarıdaki etkili oyunu ile 4-1 yenerek sezonu üç puanla kapattı ve Kargıserispor’un da evinde Mimar Sinan’a farklı yenilmesi ile ligde kalmayı başardı.

Alaca Belediyespor ise ikinci yarıda 27 gol atarken kalesinde 19 gol gördü ve bu performansı ile ligde kalmayı başardı.

Maçın bitiş düdüğünün ardından Alaca Belediyespor futbolcular, teknik heyet ve yöneticiler saha içinde ligde kalmayı doyasıya kutladılar.

Alaca Belediyespor yönetimi maçın ardından tüm takımı yemekte misafir etti ve başarılarından dolayı kutladı.