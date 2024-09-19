Hitit Üniversitesi ile Safi Çorum Şeker arasında potansiyel iş birlikleri ve ortak projeleri değerlendirmek üzere toplantı gerçekleştirildi.

Hitit Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde yapılan toplantıda başta üniversitenin ihtisaslaşma alanı olan "Makine ve İmalat Teknolojileri" konusunda olmak üzere ortak araştırma-geliştirme ve TÜBİTAK projeler kapsamında görüşüldü.

Görüşmede özellikle tarım, gıda teknolojileri ve sanayi odaklı araştırma projeleri çerçevesinde iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Ayrıca, bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilecek projelerin hayata geçirilmesi amacıyla ortak çalışma alanları belirlendi.

Safi Çorum Şeker Genel Müdürü Ali Yetkin, Hitit Üniversitesinin sahip olduğu akademik birikim ve uzmanlık alanlarının, Safi Çorum Şeker Fabrikası'nın inovasyon hedefleriyle örtüştüğünü belirterek, "Ortak çalışmalar yaparak, hem bölgemize hem de ülkemize katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ise üniversite- sanayi iş birliklerinin önemine dikkat çekerek, "Safi Çorum Şeker ile ihtisaslaşma alanımız ve Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketimiz bağlamında yapabileceğimiz değerli projeler olduğunu biliyoruz. Bu noktada hem araştırma-geliştirme ve ürün geliştirme odaklı hem de TÜBİTAK destekli yapabileceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Bölgesel kalkınma ve inovasyon odaklı projeler ile şehrimize, bölgemize ve ülkemize katma değer sağlayacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.