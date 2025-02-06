Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili ve KİT Komisyonu üyesi Mehmet Tahtasız, kesin kabulü 2021 yılında yapılan ve halen faaliyete geçmeyen Hitit Üniversitesi Su Sporları ve Su Ürünleri Yerleşkesi’nin son durumu ve ne zaman faaliyete geçeceğine ilişkin soru önergesi verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in yanıtlaması istemiyle verilen soru önergesine Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk tarafından verilen yanıtta, tasarruf tedbirleri, Covid-19 salgını ve 6 Şubat depremi gerekçe gösterilerek, “Üniversitemiz yatırım bütçesinde kısıtlamaya gidilmiştir. Yatırım planımızda öğrencisi olup binası bulunmayan eğitim ve araştırma binalarına öncelik verilecektir” denildi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın Oğuzlar Yerleşkesi ile ilgili sorularını yanıtlayan Hitit Üniversitesi Rektörü Ali Osman Öztürk, şu bilgileri verdi:

Tahtasız: Faaliyete geçmeyen tesiste 3 güvenlik görevlisinin istihdam edilmesinin sebebi nedir?

Öztürk: Oğuzlar Yerleşkesi Obruk Baraj Göleti kenarında bulunmaktadır. Çok sayıda amatör balıkçı ile doğaseverlerin bu yerleşkeyi ziyaret etmesine bağlı olarak,

gece güvenliği için bir özel güvenlik görevlisi, tesisin temizliği için bir temizlik görevlisi, tesisi gezmek isteyen kişilere yardımcı olmak üzere idari işlerden sorumlu bir memur olmak üzere 3 personel bulunmaktadır.

Tahtasız: Yerleşkenin o tarihteki bedeli neydi? Bugün gelinen noktada yerleşkenin maliyeti ne kadar olmuştur?

Öztürk: Oğuzlar Yerleşkesinin sözleşme bedeli 4 milyon 820 bin TL, bittiğindeki maliyeti ise 5 milyon 767 bin 821 TL’dir.

Tahtasız: Yerleşkede teslim edilmeyen veya yapımına başlanmayan kısımlar var mıdır? Varsa bu gecikmenin sebebi nedir?

Öztürk: Oğuzlar Yerleşkesinde yapılması planlanan tesislerin, bütçe kısıtı nedeniyle etaplar halinde yapılması planlanmıştır.

1.Etapta: Bir adet bungalov, bir adet eğitim binası, bir adet eğitim kulübesi, dört adet kuş gözlem terası ile iki adet karavan park alanı ve yerleşkenin yaya yolları yapılmıştır.

2.Etap, Spor Eğitim Tesisinin alt yapısının tamamlanması planlanmıştır.

3.Etap, Konaklama ve Spor Eğitim Tesisinin üst yapısının yapımı planlanmıştır.

Tahtasız: Hitit Üniversitesi Su Sporları ve Su Ürünleri Yerleşkesi hangi tarihte öğrencilerin ve bölge halkının hizmetine açılacak, turizme kazandırılacaktır?

Öztürk: Oğuzlar Yerleşkesinde; Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri (rekreasyon, doğa ve su sporu branşları), Turizm Fakültesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin eğitim görmesi planlanmıştır. Yerleşkede bulunan tesisler eğitim amaçlı olup, eğitimin olmadığı zamanlarda kamunun kullanımına açılacaktır. 2. Etapta yer alan yapı ve ekipmanlar tamamlandıktan sonra yerleşkenin hizmete açılması planlanmıştır.

Öğrencisi olup binası bulunmayan yatırımlar hakkında bilgi veren Rektör Ali Osman Öztürk, “Öğrencisi olup binası olmayan eğitim birimlerimiz; Tıp Fakültesi, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu. Morfoloji binası projesi hazırlanmış, yatırım ödeneğine bağlı olarak inşaat ihalesine en kısa sürede çıkarılması planlanmaktadır. Diş Hekimliği Fakültesi binasının proje ihalesine en kısa sürede çıkılması hedeflenmiştir. Devam eden ve yapılması planlanan eğitim binalarına öncelik vermek koşulu ile Oğuzlar Yerleşkesinde bulunan eğitim tesislerinin de yapımına başlanacaktır.”

(Haber Merkezi)