Hitit Üniversitesi sosyal medyanın en değerli markaları arasında 64. sırada yer aldı.

Hitit Üniversitesi, SocialBrands tarafından açıklanan 2025 Kasım ayı “Top 100” listesinde tüm markalar arasında 64. sırada yer alarak sosyal medyanın en değerli markaları arasında gösterildi.

Markaların sosyal medya performanslarını bağımsız ve tarafsız biçimde ölçümleyen SocialBrands, 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasındaki verileri analiz ederek Kasım ayı Top 100 sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Değerlendirme kapsamında 52 bin 644 sosyal medya hesabından yapılan yaklaşık 1,5 milyon ileti ve bu paylaşımlara gelen 983 milyon etkileşim incelendi.

Hitit Üniversitesi hem tüm markalar arasında hem de yükseköğretim kurumları arasında Türkiye’nin en değerli markalarından birisi oldu. Alışverişten eğitime, eğlenceden finansa, kozmetikten sağlığa, enerjiden seyahate, teknolojiden gıdaya ülke genelinde faaliyet gösteren tüm markaların sıralandığı Top 100 listesinde en değerli markalar arasında yer alan Hitit Üniversitesi 64’üncü basamakta bulunuyor. Açıklanan Top 100 listesine ise 25 yükseköğretim kurumu girebildi.

Hitit Üniversitesi, SocialBrands TOP 100 listesinde Eylül 2025’te 71’inci, Ekim 2025’te ise 78’inci sırada yer almıştı.