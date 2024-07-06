Çorum FK'nın Hollandalı golcüsü Thomas Verheydt, bu akşam oynanacak Türkiye-Hollanda maçı ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Avrupa Futbol Şampiyonası Çeyrek Final maçında akşam saat 22.00'da Türkiye-Hollanda ile karşılacak.

Çorum FK'nın Hollandalı golcüsü Thomas Verheydt, Hollanda Milli Takım formasıyla Çorum FK tesisleri önünde poz vererek "En başta bu akşam öncelikle dostluk kazansın" paylaşımında bulundu.

Thomas'ın paylaşımına Çorum FK taraftarları da beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.