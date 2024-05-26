Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü hemşehrimiz Ömer Bolat, Muğla ve ilçelerinde sahil şeridinde kaçak yapılara karşı başlatılan mücadelede bir avuç kahraman arasında gösterildi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde “Sahiller halkındır” projesi uygulanmaya başladı.

Hürriyet yazarı Fatih Çekirge de yıkımları köşesine taşıdı.

Fatih Çekirge, ‘Sahiller halkındır’ operasyonu Bodrum’dan başladı’ başlıklı köşesinde özetle, “…Muğla Çevre Çevre İl Müdürlüğü ve Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri yıkıma başladı.

Yalnız orada mı?

Bodrum ve çevresinde birçok sahile yapılan kaçak iskele ve plajları yıkmaya başladılar. Ardından diğerleri geliyor. Tespitler yapıldıkça yıkımlar geliyor.

Bu noktada size bir fotoğraf sunuyorum. Bana göre bir avuç kahramanın fotoğrafı. Başta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Muğla Valisi İdris Akbıyık olmak üzere Muğla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Bolat ve Milli Emlak Müdürlüğü görevlileri, bölgede yeni seçilen belediye başkanları ve görev yapan tüm personel resmen ‘Mavi Vatan’ savunması yapıyor.“ ifadelerine yer verdi.