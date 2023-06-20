YÜKSEL BASAR

Çorum'un tanınmış simalarından emekli öğretmen Yazar Hüseyin Ceylan (82) vefat etti.

Bir süredir diyabetik ayak rahatsızlığına bağlı sebeplerden dolayı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Hüseyin Ceylan dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Semiha Ceylan'ın eşi, öğretmen Feridun Ceylan, Ferruh Ceylan ve Yasemin Ceylan'ın babası, 1980 öncesi ve sonrası ülkücü camianın içinde başta Ülkü Bir Derneği olmak üzere ülkücü ve milliyetçi hareketin emektarlarından olan, bir dönem MÇP MYK üyeliği ve MÇP Çorum İl başkanlığı görevini yürüten emekli öğretmen Hüseyin Ceylan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin Ceylan'ın cenazesi bugün (20 Haziran Salı) Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezarlık'ta toprağa verilecek.

HAKİMİYET merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve yakınlarına başsağlığı diler.