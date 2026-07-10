Çorum 'da izinsiz kazı yapmak amacıyla arkadaşlarıyla girdiği mağarada mahsur kalan kişinin cenazesine ulaşıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında metan gazının tahliyesi amacıyla mağaraya havalandırma sistemi kuruldu.

Gaz ölçüm cihazlarıyla yapılan kontrollerin ardından AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışması için mağaraya girdi.

Türkiye Mağaracılık Federasyonuna bağlı ekipler ile İskilip ilçesinde faaliyet gösteren maden ocağındaki tahlisiye ekibi de arama kurtarma çalışmasına destek verdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak gece boyunca nöbet tuttu.

Türkiye Mağaracılık Federasyonu ekipleri, mağaranın yaklaşık 60 metre derinliğinde İbrahim Arınmış’ın cenazesine ulaştı.

Cenaze çevresinde yapılan incelemede mağara duvarlarının patlamaya hazır bomba düzeneğiyle kaplı olduğunu tespit eden ekipler, cenazeyi çıkarmadan mağaradan tahliye edildi.

Arama kurtarma çalışmalarını tamamlayan AFAD, Türkiye Mağaracılık Federasyonu ve maden tahlisiye ekipleri, bölgeden ayrıldı.

Jandarma ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan ekiplerin dün yaptığı çalışmada da mağaradan çıkarılan sırt çantasında çok miktarda el yapımı patlayıcı bulunmuştu.

- Olay

Çorum 'un Pancarlık ile Kavacık köyleri arasında kayalık alandaki mağarada dün İbrahim Arınmış’ın mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edilmişti.

İzinsiz kazı yapmak için giren 5 kişiden 4'ünün mağaradan çıktığı, birinin ise içeride mahsur kaldığı belirtilmişti.

Halat yardımıyla girdikleri mağarada zehirli gaz olduğunu tespit eden ekipler, yaklaşık 60 metre ilerledikleri mağarada Arınmış’a ulaşamamıştı.

Mağarada şarjlı hilti, testere, mont ve sırt çantası gibi eşyalar bulan ekipler, bir insanın sürünerek sığabileceği derinlikte yoğun metan gazı tespit edilmesi üzerine mağaradan çıkarak çalışmalara ara vermişti.

Öte yandan jandarma ekiplerince izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli, ifade işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığının talimatıyla salıverilmişti.