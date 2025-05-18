CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ait bütün görüntülerin ve şüphelilerin mali hareketlerinin detaylıca incelendiği soruşturmada savcının iddianameyi tamamladığı ve mahkemeye göndereceği kaydedildi. CHP lideri Özel’in de bulunduğu dokuz şüpheli hakkındaki soruşturma dosyası ayrıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda “para karşılığı oy kullandırıldığı” iddialarına ilişkin soruşturmada sona gelindi. Edinilen bilgiye göre, savcılık, Ocak 2024’te Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde düzenlenen “oylamaya hile karıştırılması” suçundan soruşturma başlattı. Kurultayda oy kullanan CHP üyesi ve parti delegesi de başsavcılığa başvurarak usulsüzlük iddialarıyla ilgili tanık ve bilgi sahibi sıfatıyla ifade verdi. Bu ifadeler doğrultusunda 114 kişi şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Başsavcılık, kurultay sürecinde bazı parti temsilcilerine menfaat sağlandığı ve usulsüzlükler yapıldığı yönündeki iddiaları titizlikle inceleyerek, CHP delege listesini soruşturma dosyasına dâhil etti.

MASAK DA DEVREDE

Soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından temin edilen rapor ve ekleri, Tapu ve Kadastro ve SGK’dan bilgi ve belge talep eden başsavcılık, İstanbul’daki döviz bürolarından kurultay delegelerine para transferi yapıldığı iddialarına ilişkin de şirketlerin güvenlik kamera görüntülerini dosyaya ekledi. Bu çerçevede, şirketler ve şüphelilerle ilgili para transferleri, mal edinimleri gibi bütün mali hareketler incelendi. Ayrıca, şahıslar adına kayıtlı kripto varlık hesap bilgileri de soruşturma kapsamına alındı.

GÖRÜNTÜLER DOSYADA

Soruşturmada, kurultay günü salonda çekim yapan medya kuruluşlarının kamera görüntüleri de incelendi; suç ve suç unsurlarının tespitine yönelik çalışmalar yapıldı. Başsavcılık, önce “tanık” olarak çağırdığı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu bu defa “mağdur” sıfatıyla yeniden ifadeye çağırdı. Ayrıca Ekrem İmamoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 51 kişinin iletişim kayıtlarının incelenmesini talep eden başsavcılık; şüphelilerin arama, aranma, SMS gibi bilgileri dosyaya dâhil etti.

Ayrıca, şüpheli sıfatıyla dosyada yer alan Manisa Milletvekili Özgür Özel ve 8 kişinin dosyaları ayrıldı. Ayrılan dosyalardaki soruşturmaların “Siyasi Partiler Kanunu’na muhalefet” suçundan Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca yürütüleceği kaydedildi.