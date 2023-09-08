Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum’da 60 sivil toplum örgütünün bir araya gelmesi ile oluşturulan İnsani Değerler Platformu(İDP)’nun yeni dönem sözcüsü aynı zamanda Hayrat Vakfı’nın İl Temsilciliği görevini yürüten Raif Korkmaz oldu.

İDP, gazetemizi ziyaret ederek Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın ile görüştü.

Ziyarette İDP Dönem Sözcüsü Raif Korkmaz’a önceki dönem İDP Sözcüsü Necat Yazıcı, Ensar Vakfı Şube Başkanı Abdurrahman Çırak, ÇORİMDER Başkanı Ayhan Boyraz, Gül-Der Başkan Yardımcısı İlker Yılmaz ve Mimar Sinan Gençlikspor Kulüp Başkan Yardımcısı Ömer Yağlıdere eşlik etti.

Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın da İDP Dönem Sözcülüğüne getirilen Raif Korkmaz ile yöneticilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.