Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak Iğdır FK-Arca Çorum FK maçını Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova yönetecek.

Hasova'nın yardımcılıklarını ise Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan ve Murat Demir yapacak.

Hasova bugüne kadar Çorum FK'nın 4 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.