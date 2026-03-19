Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki müsabakalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22 Mart Pazar günü saat 16:00'da oynanacak Iğdır FK-Arca Çorum FK maçını Ankara bölgesi hakemlerinden Gürcan Hasova yönetecek.

18. Baro turnuvasına başlarılar başladı
Hasova'nın yardımcılıklarını ise Haydar Avcı, Kurtuluş Aslan ve Murat Demir yapacak.

Hasova bugüne kadar Çorum FK'nın 4 maçında düdük çalarken, kırmızı siyahlılar 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

Muhabir: Fatih Battar