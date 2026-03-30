Ahlatcı Altın İşletmeleri, Çanakkale'de 1968,62 hektarlık altın ve gümüş madeni sahası için düzenlenen ihaleyi 25.000.000 TL bedelle kazandı.

Ahlatcı Altın İşletmeleri A.Ş., madencilik alanındaki yatırımlarını yeni bir ihaleyle büyüttü.

Forbes'te yer alan habere göre şirket, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) tarafından bugün gerçekleştirilen 317. Grup İhalesi'ne katılarak birinci oldu.

Kamu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre Çanakkale ili sınırları içinde bulunan 3535555 erişim numaralı maden sahası için en yüksek teklif Ahlatcı'dan geldi.

ÖNCE İZMİR, ŞİMDİ ÇANAKKALE

Ahlatcı Altın İşletmeleri, MAPEG tarafından yapılan İzmir ihalesinde en yüksek teklifi vermişti. Geçen ay yapılan ihalede İzmir Kiraz'da 1561,61 hektar alanına sahip altın, gümüş, bakır vs. ruhsat sahasına ilişkin ihalede en yüksek teklifi 160 milyon TL ile Ahlatcı Altın İşletmeleri vermişti. İhale, yöre halkının tepkisiyle karşılanmış, çevreciler söz konusu ihaleyi yargıya taşımıştı.

Ahlatcı Altın İşletmeleri bugün Çanakkale ilindeki 1968,62 hektar alanına sahip altın, gümüş, bakır vs. ruhsat sahasına ilişkin ihaleyi de en yüksek teklifi vererek kazandı. İki bin hektara yakın alan için Ahlatcı’nın verdiği ihale bedeli teklifi sadece 25 milyon TL oldu.

Ahlatcı, 70 şirketi ve 5 binden fazla çalışanıyla enerjiden sağlığa, kıymetli madenlerden finansa, ileri teknolojilerden otomotive, havacılıktan madenciliğe, gayrimenkul yatırımından imalat sanayiye uzanan geniş bir yelpazede, 10 farklı sektörde faaliyet gösteriyor.

Ahlatcı, Birleşik Arap Emirlikleri başta olmak üzere 43 ülkeye ihracat yapıyor.