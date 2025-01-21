Çorum’da 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024 yılında yapılan 615 bin 56 çağrının yüzde 46’sını asılsız çağrılar oluşturdu.

Çorum Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından 2024 yılında yapılan çalışmalar ve yapılan ihbarlarla ilgili veriler paylaşıldı. Yapılan açıklamada 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 2024 yılı içerisinde 615 bin 56 çağrının yapıldığı belirtildi. Yapılan çağrıların yüzde 46’sını asılsız çağrıların oluşturduğunun ifade edildiği açıklamada, gelen çağrılara ortalama reaksiyon süresinin 1,33 olduğu belirtildi. 2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul edenlere yönelik 18 adet idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

2024 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından tüm acil çağrı numaralarının birleştirildiği “tek acil” çağrı numarası olan 112’nin farkındalığının artırılmasına yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde asılsız ve gereksiz aramalar konusunda vatandaşların basın ve sosyal medya aracılığı ile bilgilendirildiğinin belirtildiği duyuruda, 13 okulda bin 462 öğrenciye ve kurumu ziyaret eden 10 okuldan 390 öğrenciye yüz yüze 112 tanıtımının yapıldığı ifade edildi.

Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında 2024 yılında imzalanan protokol çerçevesinde merkez, ilçe ve köylerdeki tüm kademedeki toplam 473 okulda 89 bin 738 öğrenciye, 18 Nisan 2024 tarihinde aynı saatte 112 Acil Çağrı Farkındalık Eğitiminin verildiğinin kaydedildiği açıklamada, ”Bu eğitim ile öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın acil durumlar karşısında ne yapacaklarını bilmesi ve okul-öğrenci-aile üçgeninde farkındalığın artırılması hedeflenmiştir. AB üye ülkelerinde her yıl 11 Şubat’ta kutlanan 112 günü, Türkiye’de de kutlanmaktadır. Çorum 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğümüzce 112 günü dolayısıyla, 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde AHL Park AVM’de 112 Acil Çağrı Farkındalık Etkinlikleri düzenlenmiş, vatandaşlarımıza broşür, balon vb. tanıtım materyali dağıtılmış ve bilgilendirmeler yapılmıştır. Sosyal medya hesaplarımızdan 112 ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme paylaşımları yapılarak vatandaşlarımızda farkındalık oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımız, sosyal medya hesaplarımızı takip ederek, yapılan gönderileri paylaşarak 112 farkındalığını artırma çabamızda bizlere ve sevdiklerine destek olabilirler” ifadelerine yer verildi.