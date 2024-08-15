Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulan savunma sanayi firmalarının faaliyete geçerek ihracata başlamasının etkisiyle Çorum, Temmuz ayında İstanbul'dan sonra ihracatta en fazla artış sağlayan ikinci il oldu.

Ticaret Bakanlığı bu yıl Ocak-Temmuz döneminde 20 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını duyurdu.

Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış incelendiğinde ise İstanbul 2 milyar 304 milyon dolarlık artışla birinci il, Çorum 323 milyon dolarlık artışla ikinci il, Tekirdağ 190 milyon dolarlık artışla üçüncü il, Sakarya 153 milyon dolarlık artışla dördüncü il, Eskişehir ise 76 milyon dolarlık artışla beşinci il konumuna geldi.

Çorum’un Temmuz ayında İstanbul'dan sonra ihracatta en fazla artış sağlayan ikinci il konuma yükselmesinde Sungurlu OSB’de faaliyete geçen savunma sanayi firmalarının etkisinin de olduğu bildirildi. (Sungurlu Gazetesi)