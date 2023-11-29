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Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen Ekim ayı geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Açıklanan verilere göre Çorum’un dış ticaret verileri bir önceki aya göre artış gösterdi.

Çorum’un Eylül ayında 135,9 milyon dolar olan ihracat rakamı Ekim ayında 190,8 milyon dolara, 267 milyon dolar olan ithalatı ise 312,7 milyon dolara yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2023 yılı Ekim ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,4 artarak 22 milyar 871 milyon dolar, ithalat %0,6 artarak 29 milyar 390 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2023 yılı Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,2 artarak 209 milyar 904 milyon dolar, ithalat %1,1 artarak 303 milyar 821 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Bölgemizde ise Samsun’da Ekim ayında ihracat 92 milyon dolar, ithalat 89,3 milyon dolar, Tokat’ta ihracat 3,8 milyon dolar, ithalat 3,4 milyon dolar, Amasya’da ise ihracat 12,3 milyon dolar, ithalat 5,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.