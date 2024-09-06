Ticaret Bakanlığı, bu yılın ocak-ağustos döneminde 23 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını bildirdi.

Bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta; İstanbul yüzde 6,4 azalış ve 4 milyar 782 milyon dolarla ilk, Kocaeli yüzde 20,3 artış ve 2 milyar 833 milyon dolarla ikinci, İzmir yüzde 9,5 azalış ve 1 milyar 909 milyon dolarla üçüncü, Bursa yüzde 11,8 azalış ve 1 milyar 292 milyon dolarla dördüncü ve Tekirdağ ise yüzde 2,1 artış ve 1 milyar 165 milyon dolarla beşinci sırada yer aldı.

Bu yılın ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış ise sırasıyla; 477 milyon dolarlık artışla Kocaeli'de, 449 milyon dolarlık artışla Çorum'da, 108 milyon dolarlık artışla Ankara'da, 104 milyon dolarlık artışla Hatay'da ve 78 milyon dolarlık artışla Eskişehir'de oldu.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada bu yılın ocak-ağustos döneminde 23 ilin 1 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı kaydedilirken, 57 ilin ise ihracatını artırdığı bilgisi verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Ticaret Bakanlığı olarak yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifinde pazar ve ürün çeşitlendirmesine dönük politika ve stratejilerimiz ile ihracatı artırmak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Diğer taraftan ihracatın ülkemiz sathına güçlü bir şekilde yayılmasını amaçlamaktayız. Yerelde sağlanan üretim ve istihdam artışı neticesinde daha müreffeh bir Türkiye hedeflemekteyiz” ifadeleri yer aldı.