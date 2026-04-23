Çorumlu iki isim Mardin’de karşılaştı. Çorum Belediyespor Başkanlığı yaptığı dönemde takımda forma giyen Nafican Yardımcı ile Mardin’de karşılaşan Zeki Gül hem hasret giderdi hemde oynayacakları play-off maçlarında başarılar diledi.

Halen İklim Değişikliği, Çevre ve Şehircilik Bakan Müşaviri olarak görev yapan Zeki Gül bir dizi ziyaret için geldiği Mardin’de kulüp başkanlığı yaptığı dönemde Çorum FK’da forma giyen ve bu sezon Mardir 1969spor ile pqlay-off mücadelesi verecek olan Nafican Yardımcı ile karşılaştı.

Buluşma sırasında sohbet eden Gül ve Yardımcı hasret giderdiler. Zeki Gül, Nafican Yardımcı’ya oynayacakları play-off maçlarında başarılar dileğinde bulundu.