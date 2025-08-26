Çorum’da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi darp sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre Gazi Caddesi'nde bir benzin istasyonunda bulunan motosikletli grup ile istasyona gelen U.C.K. ve arkadaşı M.Ö., arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine U.C.K., M.Ö., Y.S., T.T. ve E.Ş. darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine istasyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.