Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda il başkanlığına yeniden aday olduğunu belirtti.

Paylaşımında görev süresinde yaptığı bazı çalışmalara değinen Dinçer Solmaz, kendisi için kullandığı il başkanı ünvanının yanında il başkan adayı ifadesine de yer verdi.

Paylaşımında “Güveni yeniden inşa ettik” diyen Solmaz, “İki yıl önce ‘sarı liste’ olarak yola çıktığımızda amacımız sadece seçim kazanmak değil, sandığa güveni inşa etmekti. Yılların güvensizliğine karşı birlikte başardık, birlikte umutlandık. Bugün 1000 sandık görevlisiyle baskın seçime hazırız. Yüzde 20 üye artışı sağladık. Her yeni üyeyle umudumuz büyüdü, gücümüz katlandı. Parti aracımız ve teknolojik altyapımız tamamen yenilendi. Sandık güvenliği sağlandı, tüm tutanaklar 3 saat içinde sisteme işlenildi” dedi.