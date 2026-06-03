Orta Kuşak Futbol’da ikinci hafta heyecanı bu akşam oynanacak iki maçla sona erecek. Mimar Sinan sahasında oynanacak ilk maçta saat 18.30’da Park Catering Düvenci ile Çorum Barosu takımları karşılaşacak. Turnuvada ilk maçlarından puansız ayrılan iki takım arasındaki maçta iki takımda ilk puanlarını almak için mücadele edecekler.

Bu maçın ardından saat 20’de Vizyon Tarım ile Manchester Dil Okulları karşılaşacak.Bu iki takımda turnuvada ilk maçlarından mağlubiyet ile ayrılarak kötü başladılar. Bugün ikinci maçlarını kazanarak çeyrek final için umutlanmak istiyorlar.

İkinci turun son maçında ise saat 21.30’da Çopraşıklı Deli Kadir ile Ergin Öner FK takımları puan mücadelesi verecekler, ilk maçından üç puanla ayrılan Ergin Öner FK bu maçı kazanarak çeyrek final yolunda kayıpsız devam etmek istiyor. Çopraşıklı Deli Kadir takımı ise ilk maçtan bir puanla ayrıldı ikinci maçını kazanarak yoluna devam etmek amacında.