CHP, 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 86'ıncısını Çorum'da gerçekleştirdi.

Mitingteki kalabalığa değinen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Biz dedik ki; Çorumlular, o meydanı, dolduramayanlara nasıl bir kalabalık göstereceklerini bilirler. Çorum tarihinin en büyük mitinginde buradayız" dedi.

Konuşmasında emeklilere de parantez açan Özel, "Bu emekliler 5’i bir araya gelse bir zengin etmiyorlar. İşte böyle büyük haksızlıkla karşı karşıyayız. Daha önce AK Parti'ye, MHP'ye oy vermiş olsa da Çorum'un güzel insanlarına sesleniyorum: Artık yürüyüş, yüz yıl önce olduğu gibi bir kez daha birlikte yürüyüş zamanıdır. Artık renklerini ay yıldızlı al bayraktan alan Türkiye İttifakı'nda birleşme zamanıdır. Çorum'da Alevisiyle Sünnisiyle, Türküyle Kürdüyle, göçmeniyle, Boşnağıyla, Lazıyla, Çerkesiyle, Müslüman demokratlarla, muhafazakar demokratlarla, sosyal demokratların, milliyetçi demokratların, liberal demokratların, Çorum'un tüm demokratlarının bir araya gelme ve hakkını alma zamanıdır. Sizleri davet ediyorum" diye konuştu.

Özel, kayyum uygulamaları ile ilgili ise şunları söyledi:

"Siyaset; kazanana saygı duyma, millete saygı duyma, milletin tercihine saygı duyma işidir. Milletin seçtiğine direnmek, milletin seçtiğine bakıp da 'Sen buraya nereden geldin' demek, 'Sen yönetme, yerine benim atadığım yönetsin' demek demokratlık değildir. Bir siyasinin, bir siyasi partinin, bir siyasi yapının ya da bir siyasetçinin demokrat olduğu, seçimi kazandığı akşam belli olmaz. O akşam demokrasi nutukları atmak, milleti takdir etmek, milli iradenin önünde saygıyla eğilmek; o kolay. Önemli olan kaybettiğinde ne yaptığın. Kendi seçilince millete methiyeler düzen, 'milli irade milli irade' diyen ama bir kez ikinci parti olunca darbeye kalkışan, kayyum atayan, iftira eden ve rakibini, rakibini hapse attıran siyasetin adı da tükenmiş Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetidir, tükenmiş Erdoğan'ın siyasetidir."

Hızlı tren yatırımına da değinen Özel, "Ben Manisalıyım. Çorum'un bu haklı taleplerinin, Çorum'u güçlendirecek, büyütecek bu haklı taleplerinin sonuna kadar arkasındayım. Ve buradan söylüyorum: Hızlı trene 22 yıldır 'ha bugün ha yarın' diyenler, şimdi '5 yıla hizmete girer' diyorlar. Bu ne demek? Evet, hızlı tren hizmete girecek. Açılışını Allah'ın izniyle o gün iktidardayken Özgür kardeşiniz gelip yapacak. O gün o trene, ana muhalefetin bu sorunları söyleyen lideri olarak değil, o günkü iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim! Beni karşılamaya hazır mısınız? O trenden, o trenden Ekrem Başkan’la birlikte ineceğim. Onu karşılamaya hazır mısınız? Mansur Başkanımızla birlikte, Zeydan Başkanımızla birlikte, Cumhuriyet Halk Partililerin başkanları, mağdur başkanları, Muhittin Böcek başkanımızla birlikte bu kara günleri geride bırakacağız. Çorum’a geleceğiz. İktidarımızda Çorum’la kucaklaşacağız, Çorum’u ayağa kaldıracağız." şeklinde konuştu.