Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü hafta sonu yapılacak olan KPSS nedeniyle Pazar günü sabah saatlerinde açık olacak.

Çorum İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden konu hakkında yapılan açıklamada,

“15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS ortaöğretim) için İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğümüz 15.09.2024 Pazar günü 7.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak olup sınava girecek adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K) başvuruları alınacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.