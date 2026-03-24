İl Özel İdaresinde Ramazan Bayramı nedeniyle bayramlaşma programı yapıldı.

İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, birim müdürleri, sendika temsilcileri ve personel katıldı.

Programda İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Cıplak, tüm personelin bayramını tebrik ederek, bayramların birlik ve beraberlik gibi manevi duyguları öne çıkardığını belirtti.

Cıplak, ayrıca iş sağlığı ve güvenliğine azami titizlik gösterilmesine vurgu yaptı. Tüm personele azami dikkat ve titizlikle çalışmalarını yapmaları gerektiğini söyleyen Cıplak, halka hizmet için yoğun çalışmalarını sürdüren tüm personele teşekkür edip, herkesin tekrar bayramlarını tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.