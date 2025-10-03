Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, her yıl ekim ayında ilaç sektöründe adeta "alışkanlık" hâline gelmiş olan fiyat artış süreçlerinin, artık ilaç yokluklarının arttığı bir döneme işaret ettiğini belirtti.

Bu dönemlerde ilaç dağıtım kanalları ve ilaç firmalarının, süreci ticari bir fırsata dönüştürme stratejileriyle yönettiklerini ve sonuçta ortaya çıkan ilaç yokluklarının sorumlusu olarak haksız bir şekilde eczacıların gösterildiğini kaydeden Erol Afacan,

“Oysa ki biz eczacılar, toplum sağlığına hizmet eden, hastalarımızın ilacına en hızlı ve güvenilir şekilde ulaşabilmesi için fedakârlıkla çalışan, halkın en yakın sağlık danışmanıyız. İlaç yokluklarının sebebi ne eczanelerimiz ne de eczacılarımızda. Bu sorun, sektörün üretim ve dağıtım zincirindeki ticari stratejilerden kaynaklanmaktadır” dedi.

Eczacıların, yalnızca ilacı hastaya ulaştıran kişiler değil, aynı zamanda tedavi süreçlerinin güvenilir rehberleri olduğunu ifade eden Afacan, “Hastanın ilacını doğru kullanabilmesi, ilaç-ilaç ve ilaç-gıda etkileşimlerinin önlenmesi, kronik hastalık takibi, akılcı ilaç kullanımı, toplum sağlığı adına aşı ve koruyucu sağlık hizmetleri

gibi çok geniş bir yelpazede hizmet veren eczacılar, her koşulda hastalarının yanında ve onların en yakın sağlık danışmanı olmaya devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

İLAÇ YOKLUKLARININ GERÇEK SEBEPLERİ

Erol Afacan, eczanelerde yaşanan ilaç yokluklarının başlıca sebepleri hakkında şunları dile getirdi:

“İlaç fiyat politikaları ve döviz kuru kaynaklı maliyet baskıları, firmaların ve dağıtım kanallarının fiyat artış süreçlerini ticari fırsata dönüştürme eğilimleri, stok yönetiminde yapılan stratejik kısıtlamalar. Dolayısıyla eczacılarımız, bu süreçlerin sebebi değil; tam tersine hastalarının mağdur olmaması için tüm imkânlarını seferber eden sağlık profesyonelleridir. Çorum Eczacı Odası olarak bizler, her zaman halkımızın yanındayız, ilaç yokluklarının yaşandığı bu süreçlerde, meslektaşlarımız hastalarımızın tedavisinin aksamaması için özveriyle çalışmaktadır. Alternatif ilaçları temin etmeye, hastaların tedavi süreçlerini kesintisiz sürdürmeye, bilgi ve danışmanlıkla hastalarımıza güven vermeye devam ediyoruz.”

Afacan, şu çağrıyı yaparak açıklamasını tamamladı:

“Çağrımız; ilaç yokluklarının faturasının eczacılara çıkarılmaması gerektiğinin altını çiziyoruz. Bu sorunların kalıcı şekilde çözülmesi için ilaç fiyatlandırma politikalarının gözden geçirilmesi, dağıtım kanallarının ve firmaların ticari fırsat stratejilerine karşı önlem alınması gerekmektedir. Halkımız bilmelidir ki; eczacılar, toplum sağlığının teminatı ve her zaman en yakın sağlık danışmanıdır.” (Haber Merkezi)