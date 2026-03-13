Çorum’da geçtiğimiz günlerde çıkan yangında oto lastik servisi tamamen kullanılamaz hale gelen esnaf, büyük maddi zararla karşı karşıya kaldı.

Yangında iş yerindeki sıfır lastikler, makineler ve birçok ekipman kül olurken, iş yeri sahibi zararın yaklaşık 10 milyon lira olduğunu söyledi.

Yangın, Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan ve Kemal Saflı’ya ait oto lastik servisinde meydana geldi.

Çıkan yangına kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesiyle çevredeki diğer iş yerlerine sıçraması önlenmişti.

Yangın sonrası iş yerinde büyük hasar oluşurken, serviste bulunan sıfır lastikler, makineler ve ekipmanların tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından geriye kalan malzemeler ise hurdaya verildi.

İş yeri sahibi Kemal Saflı, yaşadığı mağduriyetin çok büyük olduğunu belirterek, yılların emeğinin bir anda yok olduğunu ifade etti.

Saflı, yangın nedeniyle iş yerinde yaklaşık 10 milyon liralık zarar oluştuğunu dile getirdi.

DİLEKÇELER VERİLDİ, YARDIM KAMPANYASI BAŞLATILACAK

Öte yandan yaşanan mağduriyetin giderilmesi için esnaf dayanışması da devreye girdi.

Küçük Sanayi Sitesi’ndeki bazı esnafların öncülüğünde yardım kampanyası başlatılması için resmi başvuru yapıldığı öğrenildi.

Kampanyaya ilişkin süreç devam ederken, resmi IBAN numarasının henüz açıklanmadığı, gerekli izinlerin tamamlanmasının ardından bağışların bu hesap üzerinden toplanmasının planlandığı belirtildi.