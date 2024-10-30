AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı görevine talip olan adaylar, genel merkez tarafından mülakata çağrıldı.
Mülakata çağrılan isimler arasında Av. Abdulbaki Kartancı, Mustafa Alagöz, Şevket Şakar, Murat Ayrancı, Rıza Coşar, Halil İbrahim Altan, Bilal Selman Özünel, Ömür Şentürk, Recep Özkaya ve Zekeriya Kuyumcu yer aldı.
Adayların AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Teşkilat Başkan Yardımcısı Muhammed Avcı, Çorum İl Koordinatörü Bahar Ayvazoğlu ile görüşme yapacağı öğrenildi.
Editör: Fatih Battar