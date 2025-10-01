Cumhuriyet Halk Partisi Çorum-Kargı İlçe Başkanlığına kura ile Hakan Çelik seçildi.

Başkanlık için yarışan her iki adayın da eşit oy alması üzerine yeni başkan kura ile belirlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kargı İlçe Başkanlığı Kongresi gerçekleştirildi. Mevcut ilçe başkanı Kemal Dümenci ve önceki dönem ilçe başkanı Hakan Çelik'in başkanlık için yarıştığı seçimlerde 58 delege oy kullandı.

Seçimlerde her iki aday da 29’ar oy aldı. Sandıktan eşit oy çıkması üzerine kura yöntemine başvuruldu. Kura sonucu ise kazanan Hakan Çelik oldu.

Adayların eşit oy alması üzerine tüzük gereği kura çekimi yapılırken, kura sonucu Hakan Çelik başkan seçildi.

Hakan Çelik’in yönetim kurulunda ise şu isimler yer aldı:

İdris Ahçı, Zafer Akyıldız, Ziya Ataç, Recep Baloğlu, Recep Metin Baloğlu, Veysel Eken, Haydar Kışla, Faysal Ortayazıcı, Önder Ünsal, Kemal Yıldız.

İl Delegeleri ise şu isimlerden oluştu:

Nuriye Akyıldız, Recep Baloğlu, Recep Metin Baloğlu, İsmail Hakkı Bolpaça, Hakan Çelik, Ahmet Çiftlik, Hamit Dereli, Veysel Eken, Faysal Ortayazıcı, Önder Ünsal.