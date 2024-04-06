

Bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara-Hacettepe Hastanesi’nde ameliyat olan ve tedavisi devam ederken enfeksiyon kapması sonucunda hayatını kaybeden Emek Partisi (EMEP) Mecitözü İlçe Başkanı Çelebi Şahin (70), son yolculuğuna uğurlandı.

Birsen Şahin’in eşi, Ahmet ve Nursel Şahin’in babaları olan, Mecitözü’nün Geykoca Köyü nüfusuna kayıtlı Çelebi Şahin’in cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı'nda Dede Şahin Polat’ın önderliğinde düzenlenen “Hakka Yürüme” erkânının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verildi.