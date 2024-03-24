Çorum'un Alaca ilçesinde bulunan Avni Çelik Meslek Yüksek Okulu Kredi Yurtlar Kurumunda iftar programı düzenlendi.

KYK'daki iftar programına katılan İlçe Kaymakam Hicabi Aytemür ile Belediye Başkanı H. İbrahim Şaltu, öğrencilere yemek servisi yaptı. Hep birlikte iftar yapılmasının ardından Belediye Başkanı Şaltu, öğrencilerle yakından ilgilenerek problem ve taleplerini dinledi. Çay ikramının ardından program sona erdi.

Programa Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemur, Alaca Belediye Başkanı H. İbrahim Şaltu, İl Gençlik ve Spor Müdürü Cemil Çağlar ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kadir Durak ile birlikte Kredi ve Yurtlar kurumunda kalan öğrenciler katıldı.