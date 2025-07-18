Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Ortaköy İlçe Temsilcisi ve tek eczane sahibi Vural İnal’ı ziyaret etti.

Ziyarette Çorum Eczacı Odasının bugüne kadar hayata geçirdiği çalışmalar ve 2023-2025 dönemi çalışma performansı değerlendirildi.

Yerelde ve ulusal düzeyde yürütülen projeler ve meslek adına atılan adımların paylaşıldığı ziyarette görüş ve yeni dönem beklentiler dinlendi.

Mesleğin geleceğini birlikte şekillendirme vizyonu çerçevesinde, planlar ve hedeflerin yine eczacıların yönlendirmesiyle belirlenmeye devam edeceği de vurgulandı.

Eczacı Vural İnal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erol Afacan ve yönetim kuruluna teşekkür etti.