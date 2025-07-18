Yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabını Bolu’da sürdüren Arca Çorum FK dün sabah laktak testinden geçerken akşam ise taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Kırmızı Siyahlı takım dün sabah otel sahasında yaptığı ilk antrenmanda laktak testine girdi.

Laktak tessi Spor ve fitness alanında, yoğun egzersiz sırasında veya sonrasında laktat ölçümleri dayanıklılığın, antrenman yoğunluğunun ve vücudun laktatı ne kadar verimli bir şekilde temizlediğinin değerlendirilmesine yardımcı oluyor.

Her sezon başında futbolculara uygulanan bu test ile zorlu lig maratonunda futbolcuların vücut analizleri yapılarak eksiklerinin giderilmesine yönelik özel takviye yapılacak.

Kırmızı Siyahlı takım akşam saat 17’de ise otel sahasında ikinci antrenmana çıktı.

Yeni transfer Caner Osmanpaşa’nın da katıldığı antrenman dinamik ısınma koşuları ile devam ederken beşe iki pas çalışması ve dar alanda oyun ile devam etti.

Kırmızı Siyahlı takım çalışmanın son bölümünde ise taktik çalışma yaparak eksikleri gidermeye yönelik özel bir program uyguladı.

Çorum FK ikinci etap çalışmalarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Kırmızı Siyahlı takım yarın lig öncesi ikinci hazırlık maçında Azeri takımı ile karşılaşacak.