Çorum'da, tartıştıkları kişiyi silahla yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Buharaevler Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi'nde 7 Haziran'da S.K'nin silahla ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili yürütülen çalışmada 6 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kentte S.K. ile aralarında husumet bulunan 6 kişi arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine S.K, bacağına isabet eden mermiyle yaralanmıştı.