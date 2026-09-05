AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, yapım çalışmalarına başlanan İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı’nda incelemelerde bulundu.

Ahlatcı, şantiye yetkililerinden projenin ilerleyişi hakkında bilgi alırken, önemli ulaşım projelerinden biri olan kavşak çalışmalarının yılsonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

İncelemelerin ardından açıklama yapan ahlatcı, Çorum’un en önemli ulaşım sorunlarından birinin daha çözümü için önemli bir adım atıldığını söyledi.

Kavşağın tamamlanmasıyla birlikte bölgede trafik güvenliğinin artırılacağını ve ulaşımın daha konforlu ve akıcı hale geleceğini belirten Ahlatcı, çalışmaların yılsonunda tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

Ahlatcı, “Çorum’umuzun ulaşımını daha güvenli, daha konforlu ve daha akıcı hale getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. İlim Yayma Cemiyeti Farklı Seviyeli Kavşağı da şehrimizin ulaşımına önemli katkı sağlayacak projelerden biri. Çorum’un en önemli ulaşım sorunlarından birini daha çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Projenin Çorum’a kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ahlatcı, şöyle devam etti:

“Bu büyük yatırımların şehrimize kazandırılmasında başta liderliğiyle her zaman önümüzü açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere; Ulaştırma ve Altyapı Bakanımıza, Karayolları Genel Müdürümüze, Bölge Müdürümüze ve emeği geçen herkese şahsım ve Çorumlu hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. kavşağın yılsonuna kadar tamamlanmasıyla birlikte Çorum trafiğinde önemli bir rahatlama yaşanacak.