Tarihi Çorum Konağı'nın temel atma töreninde konuşan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çöplü Arastası'nda 3.etap için bu ay içinde ihale yapılacağını duyurdu.

Aşgın; “Çöplü arastasında 4 ada dışında restorasyonlarını yapmamız, cephe sağlıklaştırmalarını, sokak sağlıklaştırmalarını yapmamız gereken alanlar var. Dosyasını imzaladım. Çöplü arasının çok önemli bir kısmını kapsayan 3.etap projesinin ihalesini bu ay yapıyoruz.” diye konuştu

KALE’NİN İHALESİ İSE EKİM AYINDA

Çorum Kalesi’ndeki çalışmalarından da bahseden Aşgın; “Kalemizin bedenlerinin restorasyonunu tamamladık. Bedenlerin içi de şen olacak inşallah. Bebek kütüphanesinden kafelere, restoran tarihi konaklara kadar, butik otele kadar kale içerisinde bir fonksiyonlandırma yaptık. Bu ay yada Ekim ayı içerisinde bunun da ihalesini yapıyoruz.” ifadelerini kullandı