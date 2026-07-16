Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) Genel Başkan İlhan Kılıç, İlim Yayma Kavşağında söz verildiği halde çalışmaların niçin başlamadığını sordu.

İlhan Kılıç, yeni müjdeler vermek yerine verilen sözlerin yerine getirilmesinin önemli olduğunu belirterek, “Çorum'un trafik yükünü azaltacak bu önemli yatırımın daha fazla geciktirilmeden başlatılması büyük önem taşımaktadır” dedi.

İlhan Kılıç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“DEFALARCA SÖZ VERİLDİ, ORTADA ÇALIŞMA YOK”

Çorum kamuoyuna defalarca müjdesi verilen İlim Yayma Kavşağı Projesi'nin aradan geçen zamana rağmen hâlâ fiilen başlamamış olması vatandaşlarımızın haklı olarak soru işaretleri taşımasına neden olmaktadır.

Mayıs ayı içerisinde ihaleye çıkılacağı yönünde açıklamalar yapılmış, ardından da projenin hayata geçirileceğine ilişkin çeşitli beyanlar kamuoyuyla paylaşılmıştır. Ancak bugün gelinen noktada sahada herhangi bir çalışmanın başlamamış olması, verilen sözlerin akıbeti konusunda ciddi soru işaretleri oluşturmaktadır.

ÇALIŞMALAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Çorum Sivil Toplum Gönüllüleri Derneği (ÇOSTOG) olarak daha önce de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunduk. Bizim beklentimiz polemik değil, Çorum'a verilen sözlerin yerine getirilmesidir.

Yetkililere şu soruları yöneltiyoruz:

İlim Yayma Kavşağı ihalesi neden gecikti?

Projenin güncel durumu nedir?

Çalışmalar ne zaman başlayacaktır?

Çorum halkına verilen sözler hangi aşamadadır?

Vatandaşlarımız artık yeni müjdeler değil, sahada iş makinelerini ve başlayan çalışmaları görmek istemektedir.

“ÇORUM İÇİN ÖNEMLİ YATIRIM, DAHA FAZLA GECİKMESİN”

Çorum'un trafik yükünü azaltacak bu önemli yatırımın daha fazla geciktirilmeden başlatılması büyük önem taşımaktadır.

İlgili kurum ve yetkilileri, kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye ve projenin bir an önce hayata geçirilmesi için gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.”