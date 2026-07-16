Dün akşam Çanakkale açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından korkutan açıklama geldi. Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, değerlendirmelerde bulundu.

AFAD verilerine göre, dün akşam saat 22.15 sıralarında Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldi. Ayvacık’a yaklaşık 37,7 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu belirtildi. Depreme ilişkin ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

"TEZ ZAMANDA DEPREM BEKLİYORUZ"

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamada bulundu.

Görür, Çanakkale'deki depremin Küçükkuyu Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek "Sığ ve küçük bir deprem oldu." dedi."Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolu olarak kabul edilen bu zon gösteriyor ki Marmara Bölgesi geriliyor." açıklamasında bulunan Görür, "Biz büyük depremi tez zamanda kuzey kolda bekliyoruz." ifadelerini kullandı.