Konya'nın Taşkent ilçesinde eşine benzerine az rastlanır cinsten bir olay meydana geldi. Yaylada yürüyen bir vatandaş, ilk önce taş sandığı cismin yanına yaklaşınca gözlerine inanamadı.

Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Avşar Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Kostak, yayla yürüyüşü sırasında gördüğü büyük beyaz mantarın önce taş olabileceğini düşündü.

TAM 19 KİLO AĞIRLIĞINDA

Yaklaştığında gördüğü şeyin mantar olduğunu anlayan Kostak, mantarı alarak köye dönüp tarttırmak için doğruca markete gitti. Teraziye koyulan mantarın 19 kilo geldiğini gören Kostak ve çevresindekiler büyük bir şaşkınlık yaşadı.

"ÖNCE TAŞ SANDIM, YAKLAŞTIKÇA BÜYÜKLÜĞÜNE İNANAMADIM"

Mantarı bulan İbrahim Kostak, yayla yürüyüşünde böyle bir sürprizle karşılaşacağını hiç düşünmediğini belirterek, "Önce taş sandım. Yaklaştıkça büyüklüğüne inanamadım. Böylesini ilk kez görüyorum. Tartınca 19 kilo geldiğini görünce daha da şaşırdım" dedi.

MAHALLE HALKININ İLGİ ODAĞI OLDU"

Şekliyle de oldukça dikkat çeken mantar, kısa sürede mahalle halkının ilgi odağı oldu. Özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiği mantar, cep telefonlarıyla fotoğraflanarak sosyal medyada paylaşıldı.