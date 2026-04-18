Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen Engelsiz Tarım Atölyesi’nde ilk uygulamalı ders, İl Müdürü Sayın Hasan Taş tarafından gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan terapi bahçesi ve tarımsal üretim serasında gerçekleştirilen program kapsamında öğrenciler ilk ziyaretlerini yaparak üretim alanını yakından tanıma fırsatı buldu.

İlk derste, bitki yetiştiriciliğinin temel aşamaları öğrencilere sahada uygulamalı olarak anlatılırken, ilk dikim çalışması da İl Müdürlüğü teknik personeli eşliğinde gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bu ilk dersle birlikte öğrenciler, tarımsal üretim sürecine doğrudan katılım sağlayarak hem öğrenme hem de deneyim kazanma imkânı buldu.