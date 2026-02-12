Ortaköy İncesu Köyünde yaşanan cep telefonu şebekesi sorunu çözüme kavuştu.

Bölgenin turizm bölgesi olması ve özellikle yaz aylarında gelen ziyaretçilerin ve köy halkının mağdur olmaması için Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir’in uzun zamandır mücadelesini verdiği İncesu Köyündeki cep telefonu şebeke sorunu çözüme kavuştu.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan İsbir, “Sözümüz söz yapacağız demiştik. İncesu Köyümüzde telefon operatörü direği dikiyoruz. Ramazan bayramı öncesi cep telefonlarımız ve internetimiz çekecek İncesu Köyümüz ve halkına hayırlı olsun” dedi. (Haber Merkezi)