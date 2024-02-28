Okul Sporları Yıldızlar Güreş il birinciliğinde Çorumlu sporcular bir altın iki bronz madalya kazandılar.

24-26 Şubat tarihlerinde Niğde’de yapılan Okul Sporları Yıldızlar Serbest ve Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasında mücadele eden ilimiz sporcularından 68 kiloda Talha Mert Özboyacı tüm rakiplerini yenerek şampiyon oldu ve altın madalyanın sahibi oldu.

38 kiloda Abdülhamit Çeker ve 41 kiloda Yiğit Berak Aktaş üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

41 kiloda Enes Yasin Kalender ise sıkletinde beşinci oldu.