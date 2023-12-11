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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Temsilciliği, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ederek, BM’yi göreve davet ettiler.

Hürriyet Meydanı’ndaki protestoya Alperen Ocakları, Veren El Derneği ve bazı STK temsilcilerinin yanısıra TÜGVA üyesi üniversiteli gençler ve vatandaşlar katıldı.

Basın açıklamasında konuşma yapan TÜGVA Üniversite İl Koordinatörü Halil İbrahim Ekici, İsrail’in Gazze’de insanlık suçu işlediğini belirterek, “Dünya halkları bu soykırıma, bu katliama sessiz kalmamış tepkiler göstererek ülkelerin harekete geçmesi çağrısında bulunmuştur. Her ne kadar çok geç kalsa da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de bu çağrılara cevap vererek ateşkes ilan edilmesi için harekete geçmiştir. Ne yazık ki yapılan oylamada bütün üyeler oy birliği ile ateşkes yapılmasını talep ederken ABD’nin veto etmesi sebebiyle karar alınamamış, reddedilmiştir” dedi.

ABD’nin 13 Birleşmiş Milletler üyesi ülkeyi karşısına alarak İsrail’in katliamına ortak olduğunu tescillediğini ifade eden Ekici, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Artık Amerika, insanlığın gözünde özgürlük ve insan hakları ülkesi değil barbarlık, zulüm, ırkçılık ve katliam ülkesi olarak tanımlanacaktır. Biz gençler olarak dünyanın kaderinin iki dudak arasına sıkışmasını asla kabul etmiyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifadesini tekrar Çorum’dan haykırarak ifade ediyoruz. Dünya 5’ten büyüktür. Avrupa Birliği’nin Birleşmiş Milletlerin İsrail’e borcu olabilir ama Türkiye’nin borcu yok. İnsanlığın borcu yok bugün bu katliama her ne olursa olsun sessiz kalamazsınız.

Bugün BM’ye üye 193 tane devlet bulunmaktadır. Üye devletlere sesleniyorum. Bugün 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü. BM’nin temel amacı olan savaşı önlemek ve barışa zemin hazırlamak. BM bugün tekrar sınıfta kalmıştır.

Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği artık BM’nin reforma ihtiyacı vardır. Bugün insanlık ölüyor, bugün çocuklar ölüyor, bugün insanların elinden yaşama hakkı alınıyor. Nerede sizin İnsan Hakları Evrensel Beyannameniz. Biz gençler olarak, bu maddeleri okuduk anladık ve işittik. Ey BM bugün insan hakları günü seni görevini yapmaya davet ediyoruz.

Kimse mülkiyetinden keyfi olarak yoksun bırakılamaz. İsrail bugün Filistinlileri keyfi olarak mükiyetinden yoksun bırakmaktadır. İsrail hangi sınırları kabul etmektedir. Merak ediyorum bu İsrail neresidir?1947’de İsrail neresiydi?1967’de İsrail neresiydi? Bugün İsrail neresi? Dünya daha ne kadar İsrail ‘in kana doymasını izleyecek? İsrail doymuyor ne toprak alarak ne de can alarak doymuyor, artık bu duruma bir an evvel dur denilmeli.

Eğer insanlık dersi almak istiyorsanız, insana nasıl davranılır bunu öğrenmek istiyorsanız buyurun Türk devletlerine gelin. Dün Türkiye sınır haklarını korumak için Suriye’ye girdiğinde kaç tane sivil öldü soruyorum sizlere? Dün can Azerbaycan Ermenistan’ın işgal ettiği 30 yıllık toprakları olan Karabağ’ı kurtarmak için başlattığı operasyonda kaç sivil öldü? Eğer insanlık dersine ihtiyacınız varsa buyurun biz yine buradayız. Dün her şeyi bizden öğrendiğiniz gibi bunu da size öğretebiliriz. Biz pes etmiyoruz ve boykota devam ediyoruz. Direnişe devam, Kudüs’e selam.”