Çorum’da sinyalizasyon ışıklarında arızalanan otomobili benzinliğe kadar iten temizlik işçilerinin örnek davranışı kameraya yansıdı.

Duyarlı temizlik görevlileri, insanlık görevlerini yaptıklarını söyledi.

Çorum il merkezi Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde cadde temizlik çalışmalarını sürdüren Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Kenan Şahinbaş ve Nazım Demiral, sinyalizasyon ışıklarında duran bir otomobilin arızalandığını fark etti.

Aracını çalıştıramayan sürücünün yardım istemesi üzerine temizlik personeli duruma el attı. Temizlik personeli otomobili iterek cadde üzerindeki akaryakıt istasyonuna kadar götürdü.

Temizlik personelinin duyarlı davranışı, o esnada caddeden geçmekte olan başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



"Vatandaşımız mağdur kalmasın diye yardımcı olduk"

Sürücünün mağdur olmaması için yardım ettiklerini belirten temizlik personeli Kenan Şahinbaş, "Araba kırmızı ışıkta kaldı, bir daha da çalışmadı. Biz de iterek benzinliğe kadar götürdük. Vatandaşımız mağdur kalmasın diye yardımcı olduk" dedi.



"Yine olsa elimizden geleni yine yaparız"

Yaşanan durumu daha sonra anlatan Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Personeli Nazım Demiral da, "Çalışırken bir abimizin yolda kaldığını, arabasının arızalandığını gördük. Bizden yardım etmemizi istedi, biz de benzinliğe kadar ittik. İnsanlık görevimizi yaptık. Mutluyuz, gururluyuz; yine olsa elimizden geleni yine yaparız" diye konuştu.

