Çorum'da bir otomobilin yol kenarında park halinde bulunan araca çarparak devrildiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Sürücünün kazayı şans eseri yara almadan atlattığı olayda araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza, Ulukavak Mahallesi Varinli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan C.Ş. idaresindeki 19 AAS 872 plakalı Toyota marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle yol kenarında park halinde duran 19 AGK 293 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan C.Ş. yönetimindeki araç devrilerek yan yattı. Yan yatan otomobilde mahsur kalanların yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Araçta bulunan kişiler vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkarılırken ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, sürücü C.Ş.'nin kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattığı belirlendi.

Öte yandan, kaza anı bölgede bulunan bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntüde, otomobilin park halindeki araca çarptığı ve ardından devrildiği anlar yer aldı.

Maddi hasarın oluştuğu araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.