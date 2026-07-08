Arca Çorum FK, Gençlerbirliği'nden kaleci Erhan Erentürk'ü kadrosuna kattı.

Kalede Hasan Hüseyin ve Ahmet Said Kıvanç ile yolları ayıran kırmızı siyahlılar Erhan Erentürk ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Erhan Erentürk ile anlaşma sağlamış, kendisiyle 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Erhan Erentürk’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." denildi.

