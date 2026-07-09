Arca Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i kadrosuna kattı.

2. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen 21 yaşındaki Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Arif Şimşir’in kesin transferi konusunda Altınordu FK ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Arif Şimşir’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." denildi

