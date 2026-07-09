Arca Çorum FK, kaleci Arif Şimşir'i kadrosuna kattı.

Hırvat oyuncu resmi sözleşmeyi imzaladı
Hırvat oyuncu resmi sözleşmeyi imzaladı
İçeriği Görüntüle

2. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen 21 yaşındaki Arif Şimşir ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Kulübümüz, profesyonel futbolcu Arif Şimşir’in kesin transferi konusunda Altınordu FK ile anlaşma sağlamış, oyuncuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. ARCA Çorum FK forması altında başarılı bir kariyer geçireceğine olan inancımızla, Arif Şimşir’e hoş geldin diyor, yeni yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz." denildi

Muhabir: Atila Çiğdem