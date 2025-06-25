Bu çatışma nedir? Nereye varır? Nasıl anlamalıyız? Bir başlık ve peş peşe gelen üç soru

Amerika İran'daki nükleer silah tesislerini bombaladığını duyurdu. Ülkemiz ve tüm dünya, neye inanacağınışaşırmış durumda. Tüm bu konuları bir bilene sorup, bu konuda bir konferansa da dinleyici olarak katıldım. Bu konuda İsrail ve arz-mevutu ele aldığımız da güneydoğu Anadolu bölgesinde bulunan topraklarımız, bu hedef içindedir. TOPRAKLARIMIZ İsrail- PKK- Ermenistan'ın haritalarında hedef olarak gösterilmektedir.

Bu oluşumları düzenleyen, ayakta tutan İsrail dir. Yahudiler acımasız davranışları ile Filistinlilere kan kusturup,çoluk çocuk demeden camileri, hastaneleri, kiliseleri bombalayıp insanları öldürüyor. Begin doktrini dedikleri şey bu işte. İsrail her türlü silaha uçağa sahip olur, karşısındaki ülkeyi senaryolar uydurarak, tehlikeli ilan eder. Ortadan kalkması için saldırıyageçer.

İran ülkemize dost mudur? Hayır hiçbir zaman dost olmamıştır. Ülkemiz zayıf olması durumunda, hasmane tavır alarak, emeline ulaşmanın yolunu aramıştır. Azerbaycan- Ermenistan ihtilafında Ermenistan'ın yanında yer almıştır. Azerbaycan'a göz dağı vermeye kalkmıştır. Daha önceki yıllarda Amerika ileİran'ın atom bombası imal etmek sorunu çıktığında, ülkemiz arabulucu olmaya çalışmıştı. İran temsilcisi heyette bulunan bizim temsilciyi ekarte ederek, kendi başlarına anlaşma yapmıştır. Bizim temsilci İran temsilcisine, bunun nedenini sorduğunda" BİZ BÜYÜK ÜLKEYİZ NE ZAMAN NE YAPACAĞIMIZ BELLİ OLMAZ." Cevabını vermiştir.

Suriye de bulunan İran güçleri, Müslümanları öldürmüş, PKK- Esat ordu güçleri- Ruslar ile uyum içinde çalışmıştır.

Yakın zamanda yaşanılan Pakistan- Hindistan çarpışmasında,Hindistan'dan yana tavır almışlardır. İran- İsrail çatışmasında Pakistan, İran'ın yanında yer almıştır.

İran tarihi boyunda, Müslüman olmayan ülkeler ile çok az savaşmış, husumeti hep Müslüman ülkeler ile olmuştur. Osmanlı ne zaman Avrupa ya sefer düzenleyecek olsa, İran Osmanlı ülkesine saldırı vaziyeti almıştır.

İsrail'in amacı nedir, diyebaktığımızda bu bir haçlı seferîdir. Savaşı çıkaran İsrail, ülkesini savunma durumunda olan İran, suçlanan yine İran. İsrail'in elindeki nükleer kapasite bilinmiyor. Gücü bilinmiyor. Ama İran'a, Pakistan'a, Türkiye ye diş gösterebiliyor. Ülke topraklarını kendi haritasında gösteriyor. Demokrasinin savunucusu Amerika, bağlı bulunduğumuz NATO bu duruma ses çıkarmıyor. Amerika, İngiltere topraklarının bir kısmı, başka bir ülkenin toprakları içinde gösterilse, o ülkeye anında savaş açarlar. İsrail bunu yapıyor hiç kimse sesini çıkarmıyor. İran'ın ordu komutanları ülkesinde öldürülüyor, bunu yapan İsrail değil de İran suçlanıyor. Suçlu ülkeye de her türlü silah ve teçhizat yardımı yapılıyor. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya İsrail'in arkasında olduğunu ilan ediyor. Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Irak İsrail uçaklarının ülke semalarının kullanmasına izin veriyor.

Arabistan iki hafta rafinerilerini kapatıp, petrol üretimini durdursa, Amerika hemen yola gelir. İsrail'e destek olmaktan geri durabilir.

Haçlı seferleri devam ediyor, İslam ülkeleri seyrediyor. İsrail'e destek oluyor. SUSMA SUSTUKCA SIRA SUSANLARA DA GELECEK.