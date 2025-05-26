Edirne ye TRT'den görevli olarak giden Nuri Şahin ve ekibi, Edirne'yi tanıtabilmek için çekim yapmıştı.Nuri bey Edirne ile ilgili olarak şunları anlattı;

Osmanlı İmparatorluğu'na 92 yıl başkentlik yapan Edirne'de, mehterhane ve Mehterbaşı Mezarlığı'nın bulunduğuna dikkate alınarak, Edirne'de yeniden bir mehter takımı kurulması gerekiyordu. Osmanlı imparatorluğu döneminde, ordunun mehter takımı eşliğinde 600 yıl süresince, Edirne'den seferlere çıkmıştı.

Edirne'nin kültür ve tarih merkezi olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Dünyanın en eski spor organizasyonu olan, 600 yıllık Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 20 davul, 20 zurna görev yapmakta. Kırkpınar'la birlikte bu gelenek de yaşayacak ve yaşatılacak. Davul-zurna ekibini eğitmek ve birarada tutmak için, aynı kişilerden bir mehter takımı da kurulabilir diye düşündüm. Serhat şehri Edirne'mizde, Osmanlılar döneminde bir mehterhane bulunmaktaydı. Edirne'de Mehterbaşı Mezarlığı da var.

Selimiye camii şehrin merkezinde olup, bütün yollar Selimiye camiine çıkmaktadır."

Bu düşünce ile mehter takımı temin edip, mehter gösterisi ile, şehirde çekim yapmak çabasına girdik. Edirne de mehter takımı yoktu. Mehterin olduğu en yakın şehir de Balıkesir idi. Oradaki de tam değil, noksan elemanları vardı. Balıkesir ile irtibatageçerek, Mehter takımlarının bir süreliğine Edirne ye gelmesini istedik. Mehterin kadro sayısını, malzemelerini öğrenerek, noksanları tamamlamak çabasına girdik. Elemanları tamamlamakta güçlük çekiyorduk.

Edirne'ne çok miktarda Romanlar yaşamaktadır. Bunlar genellikle düğünlerde çalgı çalmakta ve şarkı türkü söylemektedir. Mehtere katılmaları için bunlara teklif götürdüğümde, hemen kabul edip, verilen görevi üslendiler. Cuma günü Selimiye camiine gittiğimde, mehtere aldığımız tüm romanların abdest alıp, namaza hazırlandıklarını gördüm. Mehter onlara ayrı bir haleti ruhiye vermişti.

Mehter dünyanın en eski, askeri bandosudur, Çalgı olarak çevgen boruna, kare davul, zurna ve zil bulunur. Günümüzde en ünlü mehter takımıFatih ve Eyüp mehteran bölükleridir. Osmanlı Devleti'nde; ha zerde (sulhde) askeri ruhu canlı tutmak, seferde askerin cesaretini arttırıp düşmana korku vermek için kurulan askeri mızıka teşkilatıdır. Mehter kelimesi pek ulu manasına olup, çoğulu mehterandır.

Mehter Türk kültüründe dost, sevgi, birlik ve kahramanlık ocağıdır. Mehteri kendine has özellikleri ile korumak, yaratmak gelecek Nesil'e bırakmak her Türk'ün görevidir.

Mehter Marşı

Artar Cihatla Şanımız



Artar cihadla şanımız

Fahr-i Resûl sultanımız

Ser-i bize insani Hak

Uğrunda aksın kanımız.



Osmanlıyız, Osmanlıyız

Ünvanli, namlı, şanlıyız

Allah deyu harb ederiz

Var nusrete imanımız.

Ceddin Deden



Ceddin deden, neslin baban

En kahraman Türk milleti

Orduların, pek çok zaman

Vermiştiler dünyaya şan.



Türk milleti, Türk milleti

Aşk ile sev milliyeti

Kahret vatan düşmanını

Çeksin o mel'un zilleti.